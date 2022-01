Le conformiste, drame italien de Bernardo Bertolucci, 1971. Durée : 1h51 Club des cinéphiles de la Poste et d’Orange Paris Catégorie d’évènement: Paris

Club des cinéphiles de la Poste et d'Orange, le mercredi 13 avril à 18:00

**Synopsis** Depuis son enfance, Marcello est hanté par le meurtre d’un homosexuel qu’il croit avoir commis. En quête obsessionnelle de rachat, il s’efforce de rentrer dans le rang. Il épouse Giulia, une jeune bourgeoise naïve. Fasciste par conformisme, il est envoyé par les services secrets de Mussolini en mission en France pour approcher et supprimer son ancien professeur de philosophie en exil qui lutte au sein d’un groupe de résistance antifasciste. A Paris, Marcello rencontre le professeur en compagnie de sa séduisante femme Anna, du même âge que Giulia. [https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19558165&cfilm=94810.html](https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19558165&cfilm=94810.html) Club des Cinéphiles de la Poste et d’Orange Club des cinéphiles de la Poste et d’Orange 216 boulevard Raspail 75014 Paris Quartier du Montparnasse

