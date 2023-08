LAB COLLECTIF KLAM SPONTUS – LAB COLLECTIF KLAM SPONTUS LE CONFLUENT – MONTFORT-SUR-MEU Montfort Sur Meu, 8 octobre 2023, Montfort Sur Meu.

LAB COLLECTIF KLAM SPONTUS – LAB COLLECTIF KLAM SPONTUS LE CONFLUENT – MONTFORT-SUR-MEU a lieu à la date du 2023-10-08 à 15:30:00.

Tarif : 7 à 12 euros.

Première partie : compositions de fest-noz et de bal folk par les jeunes accordéonistes de l’EMPB, du Cercle Montfortais et de l’association Filaj du Man de Parthenay-de-Bretagne. Direction, Jérôme Leborgne. Ce spectacle est capable de faire danser une salle entière, même les plus récalcitrants, qui en sortiront heureux et plein d’énergie d’avoir vécu une expérience collective inoubliable ! Un groupe de musique au centre de la salle, deux techniciens sur scène, une danseuse, une dizaine de complices parmi le public, un décor de labo expérimental et tout le monde se met à danser sans même comprendre pourquoi. La volonté de ce spectacle est d’offrir au plus grand nombre un moment de partage et de danse ludique et jubilatoire. Ces danses sont à la portée de tous, du plus petit au plus mûr, du plus timide au plus exalté.

Réservez votre billet ici

LE CONFLUENT – MONTFORT-SUR-MEU

LA COTELAIS Montfort Sur Meu 35160

