Festival La Grande Confluence #3 – Cirque de création Le Confluent – au pied du château Entraygues-sur-Truyère, 6 juillet 2023, Entraygues-sur-Truyère.

Entraygues-sur-Truyère,Aveyron

Le festival présente des spectacles de cirque de haute volée, du sensible au spectaculaire..

2023-07-06 à ; fin : 2023-07-09 . 12 EUR.

Le Confluent – au pied du château

Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie



The festival presents high-flying circus performances, from the sensitive to the spectacular.

El festival presenta números de circo del más alto nivel, desde los más delicados hasta los más espectaculares.

Das Festival zeigt hochkarätige Zirkusvorstellungen, von gefühlvoll bis spektakulär.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT Terres d’Aveyron