Le Condor – "La Provence au coeur du monde" Châteaurenard Catégories d'évènement: Bouches-du-Rhône

Châteaurenard

Châteaurenard

Le Condor – "La Provence au coeur du monde" Espace culturel et festif de l'Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard

2022-05-14 – 2022-05-14

Dans le cadre de la semaine des traditions provençales. Durée : 1h30.



Le groupe arlésien Condor est mené par le très charismatique Jean-François Gérold, une sacrée carrure musicale, bardé de diplômes de musique classique provençale. Mais, en concert, le champion du galoubet-tambourin et sa cinquantaine de musiciens ont choisi de moderniser leur patrimoine musical pour le rendre plus accessible. Spectacle Le Condor – “La Provence au coeur du monde”. +33 4 90 95 39 70 http://www.etoile-chateaurenard.com/ Dans le cadre de la semaine des traditions provençales. Durée : 1h30.



Le groupe arlésien Condor est mené par le très charismatique Jean-François Gérold, une sacrée carrure musicale, bardé de diplômes de musique classique provençale. Mais, en concert, le champion du galoubet-tambourin et sa cinquantaine de musiciens ont choisi de moderniser leur patrimoine musical pour le rendre plus accessible.

