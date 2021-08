Arles théâtre antique,Arles Arles, Bouches-du-Rhône Le Condor au théâtre antique théâtre antique,Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Interprète reconnu en galoubet/tambourin, diplômé du Conservatoire de Marseille et lui-même enseignant, l’Arlésien Jean-François Gérold fonde Le Condor en 2000. Depuis, cet orchestre de musiciens fait résonner l’âme et les instruments de la Provence sur les scènes du monde entier avec des shows spectaculaires, à l’image de celui qui sera donné le 23 août, sur la scène du théâtre antique, avec musiciens et danseurs.

35 € (enfants jusqu’à 12 ans, groupes à partir de 10 personnes) ; 45 €

Jean-François Gérold, Le Condor, revient au théâtre antique pour un show qui sublime l’âme provençale. théâtre antique,Arles 8 rue du cloitre, arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

