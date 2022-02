Le Concours National des vins IGP 2022 se tiendra à Angers Centre de Congrès Jean Monnier Angers Catégories d’évènement: Angers

Evènement réservé aux professionnels Retour à la normale pour le Concours National des vins IGP qui, en raison de la crise du Covid, n’avait pu se tenir en 2020 puis qui avait été fractionné l’an passé en quatre sessions régionales. Cette nouvelle édition, qui se tiendra le 11 mars prochain, aura pour cadre le Centre de congrès Jean Monnier d’Angers, situé au cœur du vignoble de l’IGP Val de Loire. Le Concours National des vins IGP, est organisé par InterIGP, association regroupant les interprofessions des principaux bassins de production de vins IGP : le Conseil Interprofessionnel des Vins du Languedoc, InterLoire, InterOc, l’Interprofession des Vins du SudOuest et InterVins Sud-Est. Ouvert aux vins issus des 75 indications géographiques protégées (IGP) françaises, il vise à la mise en valeur d’une catégorie de vins qui représente aujourd’hui un tiers de la consommation de vin en France.

