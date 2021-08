Valence Valence Drôme, Valence Le concours du Suisse de Valence – Valence en Gastronomie Festival Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Le concours du Suisse de Valence – Valence en Gastronomie Festival Valence, 11 septembre 2021, Valence. Le concours du Suisse de Valence – Valence en Gastronomie Festival 2021-09-11 18:45:00 18:45:00 – 2021-09-11 20:00:00 20:00:00

Valence Drôme Sur la scène du Labo des Chefs, les participants sélectionnés confectionneront leur Suisse devant le public de Valence en Gastronomie Festival, et concourront pour le prix du meilleur Suisse et du plus beau Suisse. dernière mise à jour : 2021-08-09 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Ville Valence lieuville 44.93161#4.89005