2022-09-28 – 2022-10-02

La 13ème édition du Concours Complet International 2022 se déroulera du 28 septembre au 2 octobre sur le site du Pôle du Cheval et de l'Âne à La Celle-Condé. Cet événement, en constante évolution, attire tous les ans toujours plus de cavaliers et de spectateurs. Une dizaine de nations sont attendues cette année (France, Allemagne, Angleterre, Australie, Belgique, Irlande, Italie, Suisse, Pologne, Espagne, Nouvelle Zélande…) soit près de 200 couples « cavalier/cheval » issue de l'élite mondiale, qui attirent environ 5 000 spectateurs. Cette année, une épreuve CCI 4*L est ajoutée au programme ce qui porte à 4 le nombre d'épreuves.

