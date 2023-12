CINÉ DÉBAT : LOUP Y ES-TU ? LE CONCORDE, 21 décembre 2023, .

CINÉ DÉBAT : LOUP Y ES-TU ? Jeudi 21 décembre, 20h30, 22h30 LE CONCORDE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-21T20:30:00+01:00 – 2023-12-21T22:30:00+01:00

Fin : 2023-12-21T22:30:00+01:00 – 2023-12-22T00:30:00+01:00

Jeudi 21 Décembre à 20h30 rendez-vous au Concorde pour un ciné-débat autour du documentaire [Loup y es-tu?].

La projection sera suivie d’un échange avec la réalisatrice Clara Bouffartigue et des professionnels du Centre Médico Psycho Pédagogique Henri Wallon.

Des jeunes, des enfants et leurs parents viennent consulter, souffrance en bandoulière, sous le manteau ou sous la peau, c’est selon. Au centre médico-psycho-pédagogique, les soignants sont là pour les accompagner en thérapie. Par le jeu, le dialogue, le silence, en famille, en groupe ou individuellement, ils cheminent pour les aider à grandir. La nuit, dans les couloirs et la salle d’attente, entre rêve et cauchemar, un drôle de petit bonhomme s’anime et libère ses émotions. Il était une fois, derrière le symptôme, tapis dans l’ombre, des enfants, des adolescents et des parents qui avaient peur du loup… Loup y es-tu ?

LE CONCORDE 79 BD DE L EGALITE Nantes [{« type »: « link », « value »: « https://leconcorde.fr/films/loup-y-es-tu/ »}]

