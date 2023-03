Le Concièrge LE GUICHET MONTPARNASSE, 18 juin 2023, PARIS.

De Roberto Oliviero Quiproquos dans la Copro ! Chassés croisés des habitants d’une copropriété sous le regard malicieux du concierge… L’arrivée d’un nouveau locataire peut-elle bouleverser le quotidien de toute une copropriété ? Antoine, le concierge, doit faire face à tout ce petit monde 24h sur 24, aidant chacun dans leurs affaires quotidiennes et dans leurs délires, faisant toujours bonne figure. Dans cette comédie pleine de rebondissements et de moments hilarants, on assiste à la confrontation entre différentes générations, aux émotions en devenir et aux querelles entre des personnalités qui coexistent à quelques mètres les unes des autres. Mise en scène : Roberto Oliviero · Avec : Philippe Yacoub, Mylène Larchevêque ,Ronan Bouvet, Valentine Allard, Melvin Paillard, Alyne Fernandes D. , Olivier Vallas Le Concièrge

De Roberto Oliviero

Quiproquos dans la Copro ! Chassés croisés des habitants d’une copropriété sous le regard malicieux du concierge…

L’arrivée d’un nouveau locataire peut-elle bouleverser le quotidien de toute une copropriété ? Antoine, le concierge, doit faire face à tout ce petit monde 24h sur 24, aidant chacun dans leurs affaires quotidiennes et dans leurs délires, faisant toujours bonne figure. Dans cette comédie pleine de rebondissements et de moments hilarants, on assiste à la confrontation entre différentes générations, aux émotions en devenir et aux querelles entre des personnalités qui coexistent à quelques mètres les unes des autres.

Mise en scène : Roberto Oliviero

· Avec : Philippe Yacoub, Mylène Larchevêque ,Ronan Bouvet, Valentine Allard, Melvin Paillard, Alyne Fernandes D. , Olivier Vallas

