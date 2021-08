Sens Sens Sens, Yonne Le concert viennois Sens Sens Catégories d’évènement: Sens

Yonne

Le concert viennois Sens, 14 août 2021, Sens. Le concert viennois 2021-08-14 – 2021-08-14 Rue Denis Papin Eglise Saint-Maurice

Sens Yonne 15 15 EUR L’association Le Pont des Muses propose un concert à l’église Saint-Maurice de Sens, par des solistes internationaux : Stéphane et Marie Cécile Rullière, violonistes, et Maïa Rullière, violoncelliste. Programme :

– Sonate brillante de Francoeur

– Suite de J-S Bach pour violoncelle

– Les 4 Saisons de Vivaldi

– Fantaisie de Dvorak

– Don Quixote de Richard Strauss

– Le Beau Danube Bleu de Johann Strauss

– Airs d’opéra de Verdi et Rossini

– Le Cygne de Saint-Saens

