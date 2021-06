Le Concert Spirituel : Water Music & Fireworks de Haendel Théâtre des Champs Elysées, 7 décembre 2021-7 décembre 2021, Paris.

Le Concert Spirituel : Water Music & Fireworks de Haendel

Théâtre des Champs Elysées, le mardi 7 décembre à 20:00

Programme **Marc-Antoine Charpentier** _Te Deum_ (Prélude), Marches pour les trompettes (extraits) **George-Friedrich Haendel** _**Water Music**_ (1717) Suite I (HWV 348) en Fa Suite II (HWV 349) en Ré Suite III (HWV 350) en Sol & _**Music for the Royal Fireworks**_ (HWV 351) (1749) Ouverture, Bourrée, La Paix (sicilienne), La Réjouissance (allegro), Menuet 1 & 2 **Arcangelo Corelli** (1653-1713) Concerto grosso n°8 en sol m “_Fatto per la notte di natale_” (1714) Durée : 1h40 avec entracte Hervé Niquet et Le Concert Spirituel présentent le programme phare de leur répertoire. Tournée dans le monde entier et dans les lieux les plus prestigieux, cette production exceptionnelle, lauréate de l’Edison Award, est l’occasion pour l’ensemble de continuer à explorer toutes les facettes et les nuances de deux œuvres parmi les plus illustres du répertoire baroque : _Water Music_ & _Music for the Royal Fireworks_ de Haendel. Production Jeanine Roze

de 5€ à 65 €

Les fastes de Haendel comme sur les bords de la Tamise

Théâtre des Champs Elysées 15 Avenue Montaigne, 75008 Paris Paris Paris 8e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-07T20:00:00 2021-12-07T21:40:00