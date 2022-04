Le concert spirituel au temps de Louis XV Tours, 16 juin 2022, Tours.

Le concert spirituel au temps de Louis XV Tours

2022-06-16 20:30:00 20:30:00 – 2022-06-16 23:30:00 23:30:00

Tours Indre-et-Loire

13 EUR 13 40 Grand Motets de Rameau et Mondonville

Solistes et orchestre Consonance / Chœur régional Omnes Voces / François Bazola, direction musicale

Ce programme souhaite rendre hommage à la première institution de concert privée en France créée à Paris en 1725 mais également à un genre emblématique de la musique baroque française : le grand motet.

Héritée de Delalande, cette forme spectaculaire tant par sa dramaturgie (textes tirés des Psaumes) que par ses effectifs (solistes, chœur et grand orchestre), nous fait découvrir un visage du style français à la fois brillant, recueilli, jubilatoire et intime.

Jean-Philippe Rameau livre dans son Deus noster refugium une synthèse exemplaire de sa science de l’écriture musicale faite d’un contrepoint riche et d’un lyrisme profond.

Grand Motets de Rameau et Mondonville

Solistes et orchestre Consonance / Chœur régional Omnes Voces / François Bazola, direction musicale

Grand Motets de Rameau et Mondonville

Solistes et orchestre Consonance / Chœur régional Omnes Voces / François Bazola, direction musicale

Ce programme souhaite rendre hommage à la première institution de concert privée en France créée à Paris en 1725 mais également à un genre emblématique de la musique baroque française : le grand motet.

Héritée de Delalande, cette forme spectaculaire tant par sa dramaturgie (textes tirés des Psaumes) que par ses effectifs (solistes, chœur et grand orchestre), nous fait découvrir un visage du style français à la fois brillant, recueilli, jubilatoire et intime.

Jean-Philippe Rameau livre dans son Deus noster refugium une synthèse exemplaire de sa science de l’écriture musicale faite d’un contrepoint riche et d’un lyrisme profond.

pointcedille

Tours

dernière mise à jour : 2022-04-12 par ADT 37