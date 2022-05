Le concert presque classique Parc du Bois fleuri Lormont Catégories d’évènement: Gironde

Parc du Bois fleuri, le mercredi 11 mai à 15:00

Fred joue de la guitare comme un orchestre. Frank joue de plein d’instruments incongrus. Bien qu’ils ne soient jamais allés au conservatoire, ils revisitent les « tubes » de la musique classique, donnant à ces grands airs une couleur nouvelle. Dix doigts d’un côté, dix instruments de l’autre ! [https://youtu.be/ktc38xQYD5I](https://youtu.be/ktc38xQYD5I) Ils abordent ce répertoire comme de la musique populaire et nous offrent un spectacle riche de notes, d’anecdotes et de bonne humeur. Des versions inouïes des airs les plus célèbres de la musique classique. Bach, Mozart, Haendel, Vivaldi, Schubert… Pas un ne manque à l’appel ! **+d’infos** [www.leduopresqueclassique.com](http://www.leduopresqueclassique.com) [Programmation annuelle jeune public](https://fr.calameo.com/read/0034373778d8b36bd4212?2)

6 € et 3€

Concert classique d’instruments rares par le Duo presque classique. Parc du Bois fleuri Rue Lavergne Lormont Lormont Gironde

2022-05-11T15:00:00 2022-05-11T16:00:00

