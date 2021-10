Montélimar Montélimar Drôme, Montélimar Le Concert Idéal – Vivaldi, l’âge d’or Montélimar Montélimar Catégories d’évènement: Drôme

Montélimar

Le Concert Idéal – Vivaldi, l’âge d’or Montélimar, 9 novembre 2021, Montélimar. Le Concert Idéal – Vivaldi, l’âge d’or 2021-11-09 20:30:00 20:30:00 – 2021-11-09 21:40:00 21:40:00 Théâtre de Montélimar 1, place du théâtre

Montélimar Drôme Marianne Piketty a fondé Le Concert Idéal pour offrir à des musiciens venus

de divers horizons un espace de liberté créative. billeterie.spectacle@montelimar-agglo.fr +33 4 69 43 02 99 dernière mise à jour : 2021-10-18 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Montélimar Autres Lieu Montélimar Adresse Théâtre de Montélimar 1, place du théâtre Ville Montélimar lieuville 44.55661#4.74775