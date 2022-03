Le concert extraordinaire Pop Legends Cité des Congrès, 12 mai 2022, Nantes.

2022-05-12

Horaire : 20:00

Gratuit : non 52 € à 63 € BILLETTERIES : – www.kproduction.fr, www.ticketmaster.fr, www.francebillet.com, www.seetickets.com, Fnac, Carrefour, Auchan, Leclerc, Magasins U…- Réservation PMR (Personne à Mobilité Réduite) : 02 40 25 09 55

The Bestbeat, The Rocket Man, Abba Mania. Pour la première fois et dans une même soirée, les artistes interprétent magistralement les trois plus grands groupes de l’histoire de la POP MUSIC, à savoir LES BEATLES, ELTON JOHN & ABBA interprétés par : THE BESTBEAT, THE ROCKET MAN & ABBA MANIA qui sont à ce jour les trois Tribute Bands les plus reconnus dans le monde.Ces artistes uniques sont les incarnations saisissantes et plus vraies que nature d’un phénomène et d’une époque que nous n’avons jamais cessé de vénérer.Venez revivre vos concerts de légende en vous installant à bord d’une formidable machine à remonter le temps ! Dans une ambiance où fête, légèreté et nostalgie sont au rendez-vous, pour retrouver la joie de vivre et le bonheur de nous retrouver tous ensemble !Durant trois heures d’un spectacle à couper le souffle, vous pourrez ainsi retrouver les plus grands tubes de ces groupes mythiques, symboles de cette génération pop qui a bercé nos vies de tant de moments inoubliables !

Cité des Congrès adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/