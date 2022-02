Le Concert du Mois avec le Théâtre de l’Archipel : Erwan Pinard / Voisins d’scènes Bréhal, 11 mars 2022, Bréhal.

Le Concert du Mois avec le Théâtre de l’Archipel : Erwan Pinard / Voisins d’scènes Bréhal

2022-03-11 21:00:00 – 2022-03-11

Bréhal Manche

En 2016, Erwan Pinard sort Obsolescence Programmée construit autour de 13 chansons autobiographiques, rocks et tendres, sauvages et raffinées comme lui seul en a le secret. Le thème de cet opus ; une rupture amoureuse qu’il transcende avec une approche toute personnelle, une écriture insolite et des mots qui claquent.

Avec cet album, il engrange les prix : Coup de Coeur francophone à Montréal, Coup de Coeur Académie Charles Cros 2017, Prix du public et des pros Festival Jacques Brel. En parallèle, il assure les plateaux aux côtés d’Arno, Miossec, Jamait, Batlik, Cali, Les Fatals Picards, Pigalle, Debout sur le Zinc, Barcella (…) et remporte de nombreux prix, signe d’une véritable reconnaissance de la profession.

L’Indicible, quatrième album est la suite d’Obsolescence programmée, toujours sous le signe de l’humour, parfois noir, avec 13 titres tristes ! Il y exprime l’ineffable avec ses mots décalés et sa poésie au vitriol. De sa voix profonde, il sait toucher au sensible puis vous surprendre, tout à coup, avec fantaisie…

Un album rock et délicat !

Billetterie au théâtre de l’Archipel.

culturel@ville-brehal.fr +33 2 33 91 96 93 http://ville-brehal.fr/

