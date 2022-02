Le concert dont vous êtes l’auteur Gien, 20 mai 2022, Gien.

8 EUR Au micro, Arthur Ribo, virtuose du verbe, est tour à tour poète, conteur et » improvis’auteur ». Il nous entraîne sans filet, dans un récit dont lui seul connaît les détours. Toujours drôle et sensible. Arthur Ribo est aussi doué dans l’art de déverser les mots que dans celui d’improviser des histoires. Un « freestyler » à l’imagination débridée, capable de transcender le langage en un claquement de doigts.

Durée 1h30.

Billetterie en ligne :https://ardei-soft.com/gien/manif.html?refManif=63&cause=1

Pass sanitaire obligatoire

