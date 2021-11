Évron Évron Évron, Mayenne LE CONCERT DONT VOUS ÊTES L’AUTEUR Évron Évron Catégories d’évènement: Évron

Mayenne

LE CONCERT DONT VOUS ÊTES L’AUTEUR Évron, 3 février 2022, Évron. LE CONCERT DONT VOUS ÊTES L’AUTEUR Pôle Culturel des Coëvrons Bd Maréchal Juin Évron

2022-02-03 20:30:00 – 2022-02-03 21:30:00 Pôle Culturel des Coëvrons Bd Maréchal Juin

Évron Mayenne 30 EUR Au micro, Arthur Ribo, virtuose du verbe, est tour à tour showman, poète et « improvis’auteur ».

A partir des mots écrits par le public, il crée son spectacle à vue, en temps réel, comme un happening textuel ou vocal où toute proposition, réaction du public est immédiatement inscrite dans le spectacle. A partir de 12 ans. Billetterie en ligne.

Organisé par le Pôle Culturel des Coëvrons. Concert interactif d’Arthur RIBO Au micro, Arthur Ribo, virtuose du verbe, est tour à tour showman, poète et « improvis’auteur ».

A partir des mots écrits par le public, il crée son spectacle à vue, en temps réel, comme un happening textuel ou vocal où toute proposition, réaction du public est immédiatement inscrite dans le spectacle. A partir de 12 ans. Billetterie en ligne.

Organisé par le Pôle Culturel des Coëvrons. Pôle Culturel des Coëvrons Bd Maréchal Juin Évron

dernière mise à jour : 2021-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Évron, Mayenne Autres Lieu Évron Adresse Pôle Culturel des Coëvrons Bd Maréchal Juin Ville Évron lieuville Pôle Culturel des Coëvrons Bd Maréchal Juin Évron