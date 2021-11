LE CONCERT DONT VOUS ÊTES L’AUTEUR ~ ARTHUR RIBO Solesmes, 5 février 2022, Solesmes.

LE CONCERT DONT VOUS ÊTES L’AUTEUR ~ ARTHUR RIBO Grand Hôtel de Solesmes 16 Place Dom Guéranger Solesmes

2022-02-05 19:00:00 – 2022-02-05 Grand Hôtel de Solesmes 16 Place Dom Guéranger

EUR 55 Dans l’écrin du Grand Hôtel de Solesmes, Arthur Ribo vous convie à une nouvelle forme de concert interactif. Au micro, ce virtuose du verbe tour à tour chanteur, poète, parfois slameur, improvise ses chansons à partir des mots que vous allez lui confier. Avec une imagination débordante, il tisse des textes tantôt poétiques, tantôt engagés, parfois intimes ou même rocambolesques ! Toujours drôle et sensible, ce fabuleux conteur nous entraîne sans filet, dans un récit dont lui seul connaît les détours. Pour l’accompagner, le multi-instrumentiste Victor Belin compose en direct une musique vivante, revisitant tous les genres, à partir du lieu qu’il investit et de ses instruments. Ensemble, les deux complices créent l’univers du Concert dont vous êtes l’auteur. Véritable tour de force verbal et musical, ce spectacle unique est la démonstration d’un talent atypique et étonnant !

Distribution

Slam Arthur Ribo

Musicien Victor Belin

Régisseur Son Raphaël Rebourg

Régisseur lumière Bruno Brinas

Soutien

Production et diffusion Julien Lescaux

Concert & Diner ~ 1h30

