grand hôtel de solesmes, le samedi 5 février 2022 à 19:00

Au micro, ce virtuose du verbe tour à tour chanteur, poète, parfois slameur, improvise ses chansons à partir des mots que vous allez lui confier. Avec une imagination débordante, il tisse des textes tantôt poétiques, tantôt engagés, parfois intimes ou même rocambolesques ! Toujours drôle et sensible, ce fabuleux conteur nous entraîne sans filet, dans un récit dont lui seul connaît les détours. Pour l’accompagner, le multi-instrumentiste Roch Havet compose en direct une musique vivante, revisitant tous les genres, à partir du lieu qu’il investit et de ses instruments. Ensemble, les deux complices créent l’univers du **Concert dont vous êtes l’auteur.** Véritable tour de force verbal et musical, ce spectacle unique est la démonstration d’un talent atypique et étonnant ! ### Distribution **Slam** Arthur Ribo **Musicien** Roch Havet **Régisseur Son** Raphaël Rebourg **Régisseur lumière** Bruno Brinas ### Soutien **Production et diffusion** Julien Lescaux

Hors abonnement :: Tarif unique :: 55 €

Dans l’écrin du Grand Hôtel de Solesmes, Arthur Ribo vous convie à une nouvelle forme de concert interactif.

grand hôtel de solesmes 72300 solesmes Solesmes Sarthe



