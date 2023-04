Le concert Dixit Dominus de Haendel par l’Ensemble Vide Chapelle Notre-Dame-du-Liban Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Le concert Dixit Dominus de Haendel par l’Ensemble Vide Chapelle Notre-Dame-du-Liban, 22 avril 2023, Paris. Le dimanche 23 avril 2023

de 15h30 à 17h00

Le samedi 22 avril 2023

de 21h00 à 22h30

.Tout public. payant 10€ plein tarif, 7€ tarif réduit (demandeurs d’emploi, étudiants, moins de 18 ans). Réservation conseillée en ligne. Paiement sur place uniquement en espèces. L’Ensemble Vide, chœur amateur d’une vingtaine de choristes, vous propose un concert autour du Dixit Dominus de Haendel, accompagné par un ensemble instrumental à la Chapelle Notre-Dame-du-Liban les 22 et 23 avril. Avril 1707: Haendel achève l’écriture de son Dixit Dominus, à seulement 22 ans. La pièce est virtuose et trouve vite sa place dans le paysage choral européen. Ce sera l’un des premiers succès de ce compositeur né allemand, influencé par la musique italienne puis naturalisé anglais. Trois siècles plus tard, l’Ensemble Vide s’empare de cette œuvre sacrée composée entre Venise et Rome, surprenante par son caractère jubilatoire et la densité de son écriture ; l’orchestre crépite, les solistes le survolent avec agilité, et le chœur scintille, tantôt majestueux tantôt exultant : impossible de rester impassible face à une telle explosion de joie ! Joignez-vous à nous pour cette aventure où le foisonnement de notes n’a d’égal que notre enthousiasme ! L’Ensemble Vide est un ensemble vocal basé à Paris. Il compte une vingtaine de choristes enthousiastes, désirant partager avec le plus grand nombre leur goût pour la musique chorale sous toutes ses formes : a cappella ou bien accompagnée, liturgique ou profane, de la Renaissance à nos jours en passant par l’époque baroque. Chapelle Notre-Dame-du-Liban 17 rue d’Ulm 75005 Paris Contact : https://www.ensemblevide.fr/concerts-a-venir.html https://www.ensemblevide.fr/concerts-a-venir.html

