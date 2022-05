Le concert dessiné, 4 juin 2022, .

Le concert dessiné

2022-06-04 – 2022-06-04

Projetée sur écran géant, l’histoire d’une jeune fille picarde et d’une autre, camerounaise, écrite par Dominique Zay et dessinée par Damien Cuvillier, sur la Symphonie Nº 7 de Beethoven. Un régal à découvrir en famille !

C’est désormais devenu un rendez-vous immanquable : le concert-dessiné présenté par l’Orchestre de Picardie en partenariat avec les Rendez-Vous de la Bande Dessinée. Cette saison, le scénariste Dominique Zay et le dessinateur Damien Cuvillier nous invitent dans une nouvelle aventure. Celle de rencontre entre deux fillettes séparées par plusieurs milliers de kilomètres. Malgré la distance leurs cultures différentes, mais finalement complémentaires, ces deux-là, à l’évidence, sont faites pour se retrouver, mais y arriveront-elles ?

Rien n’est impossible avec le souffle de la Symphonie Nº 7 de Beethoven, interprétée en direct par l’Orchestre de Picardie, dirigé par Victor Jacob.

En partenariat avec les Rendez-Vous de la Bande Dessinée d’Amiens.

Générique

Orchestre de Picardie

Direction

Victor Jacob

Scénariste

Dominique Zay

Dessinateur

Damien Cuvillier

Ludwig van Beethoven

Symphonie Nº 7

En partenariat avec les Rendez-Vous de la Bande Dessinée d’Amiens.

DURÉE · ENVIRON 1H30

TARIF 3 · 11 À 29€

RÉSERVATION ADHÉRENTS

MERCREDI 2 FÉVRIER 2022

RÉSERVATION PUBLIC

MARDI 22 FÉVRIER 2022

Projetée sur écran géant, l’histoire d’une jeune fille picarde et d’une autre, camerounaise, écrite par Dominique Zay et dessinée par Damien Cuvillier, sur la Symphonie Nº 7 de Beethoven. Un régal à découvrir en famille !

C’est désormais devenu un rendez-vous immanquable : le concert-dessiné présenté par l’Orchestre de Picardie en partenariat avec les Rendez-Vous de la Bande Dessinée. Cette saison, le scénariste Dominique Zay et le dessinateur Damien Cuvillier nous invitent dans une nouvelle aventure. Celle de rencontre entre deux fillettes séparées par plusieurs milliers de kilomètres. Malgré la distance leurs cultures différentes, mais finalement complémentaires, ces deux-là, à l’évidence, sont faites pour se retrouver, mais y arriveront-elles ?

Rien n’est impossible avec le souffle de la Symphonie Nº 7 de Beethoven, interprétée en direct par l’Orchestre de Picardie, dirigé par Victor Jacob.

En partenariat avec les Rendez-Vous de la Bande Dessinée d’Amiens.

Générique

Orchestre de Picardie

Direction

Victor Jacob

Scénariste

Dominique Zay

Dessinateur

Damien Cuvillier

Ludwig van Beethoven

Symphonie Nº 7

En partenariat avec les Rendez-Vous de la Bande Dessinée d’Amiens.

DURÉE · ENVIRON 1H30

TARIF 3 · 11 À 29€

RÉSERVATION ADHÉRENTS

MERCREDI 2 FÉVRIER 2022

RÉSERVATION PUBLIC

MARDI 22 FÉVRIER 2022

+33 3 22 97 79 79 https://www.maisondelaculture-amiens.com/saison/saison-21-22/le-concert-dessine/

Projetée sur écran géant, l’histoire d’une jeune fille picarde et d’une autre, camerounaise, écrite par Dominique Zay et dessinée par Damien Cuvillier, sur la Symphonie Nº 7 de Beethoven. Un régal à découvrir en famille !

C’est désormais devenu un rendez-vous immanquable : le concert-dessiné présenté par l’Orchestre de Picardie en partenariat avec les Rendez-Vous de la Bande Dessinée. Cette saison, le scénariste Dominique Zay et le dessinateur Damien Cuvillier nous invitent dans une nouvelle aventure. Celle de rencontre entre deux fillettes séparées par plusieurs milliers de kilomètres. Malgré la distance leurs cultures différentes, mais finalement complémentaires, ces deux-là, à l’évidence, sont faites pour se retrouver, mais y arriveront-elles ?

Rien n’est impossible avec le souffle de la Symphonie Nº 7 de Beethoven, interprétée en direct par l’Orchestre de Picardie, dirigé par Victor Jacob.

En partenariat avec les Rendez-Vous de la Bande Dessinée d’Amiens.

Générique

Orchestre de Picardie

Direction

Victor Jacob

Scénariste

Dominique Zay

Dessinateur

Damien Cuvillier

Ludwig van Beethoven

Symphonie Nº 7

En partenariat avec les Rendez-Vous de la Bande Dessinée d’Amiens.

DURÉE · ENVIRON 1H30

TARIF 3 · 11 À 29€

RÉSERVATION ADHÉRENTS

MERCREDI 2 FÉVRIER 2022

RÉSERVATION PUBLIC

MARDI 22 FÉVRIER 2022

© Droits Réservés

dernière mise à jour : 2022-01-13 par