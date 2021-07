Cahors Cahors Cahors, Lot Le Concert des Volutes, à Cahors Cahors Cahors Catégories d’évènement: Cahors

Lot

Le Concert des Volutes, à Cahors Cahors, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Cahors. Le Concert des Volutes, à Cahors 2021-07-18 16:00:00 – 2021-07-18

Cahors Lot Divertissement au siècle des lumières, œuvres de Quantz, Telemann, Rebel, Royer, Abel… Traverso : Cécile le Merrer

Violon-flûte : Léonore Darnaud

Clavecin : Nicolas Desprez

Viole de Gambe : Barbara Hünninger ©Image concert dernière mise à jour : 2021-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Cahors, Lot Étiquettes évènement : Autres Lieu Cahors Adresse Ville Cahors lieuville 44.44944#1.44564