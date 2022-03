Le concert des oiseaux Valençay, 2 octobre 2022, Valençay.

Le concert des oiseaux Valençay

2022-10-02 20:00:00 – 2022-10-02

Valençay Indre Valençay

Le chant des oiseaux est bien différent du chant des instruments et pourtant jamais aucun autre animal n’a autant inspiré musiciens et compositeurs, du Moyen Age au XXIe siècle. Ce programme évoque, à travers la fascination pour le chant des oiseaux, une certaine vision de la musique aux XVIIe et XVIIIe siècles, entre science, nature et culture en miroir avec des œuvres des XXe et XXIe siècles…

Sebastien Marq, flûte à bec Olivier Riehl, traverso Florence Bolton, viole de gambe et commentaires Benjamin Perrot, théorbe, guitare baroque et serinette.

Concert des oiseaux dans le cadre du lieu prestigieux du château de Valençay.

