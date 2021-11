Le concert des oiseaux – La Rêveuse Théâtre d’Orléans, 2 décembre 2021, Orléans.

Le concert des oiseaux – La Rêveuse

Théâtre d’Orléans, le jeudi 2 décembre à 20:30

**Les oiseaux ont longtemps été confinés à la « petite histoire » et aux fables mais leur histoire n’a cessé de croiser la nôtre, notamment en matière de musique.** Du Rossignol en amour de François Couperin à la Volière du Carnaval des Animaux de Camille Saint-Saëns, jamais aucun autre animal n’a autant inspiré musiciens et compositeurs. À travers la fascination pour le chant des oiseaux, ce programme évoque une certaine vision de la musique du XVIIIe siècle, entre science, nature et culture, par la mise en miroir avec des œuvres des XXe et XXIe siècle autour du même thème, arrangées ou écrites par le compositeur Vincent Bouchot. La magie de ces univers imaginaires et fantasmés peut-elle néanmoins rendre fidèlement le chant des différents oiseaux ? [Découvrez le teaser du concert](https://www.youtube.com/watch?v=eo1TbjmXQu0) − **Nos rendez-vous** **Vendredi 3 décembre** à l’issue du spectacle – Salle Vitez Rencontre avec Florence Bolton et les interprètes du concert − Traverso Serge Saitta Flûtes à bec, flageolet d’oiseau Koske Nozaki Pardessus, basse de viole Florence Bolton Théorbe, guitare baroque Benjamin Perrot Clavecin Clément Geoffroy Œuvres Jean-Philippe Rameau, François Couperin, Michel Pignolet de Montéclair, Maurice Ravel, Camille Saint-Saëns, Benjamin Britten, Vincent Boucho − **Vendredi 3 décembre** 20h30 − Salle Vitez Tarifs de 5€ à 25€, détails et renseignements [ici](https://www.scenenationaledorleans.fr/informations-pratiques-65.html) Durée 1h15 environ

Théâtre d’Orléans boulevard pierre ségelle 45000 orleans Orléans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-02T20:30:00 2021-12-02T21:45:00