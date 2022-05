Le concert de l’orchestre Démos Thouarsais et de l’orchestre symphonique des jeunes Thouarsais Saint-Varent, 28 mai 2022, Saint-Varent.

2022-05-28 – 2022-05-28 Au complexe sportif 48 rue de la Diligence

Saint-Varent Deux-Sèvres Saint-Varent

EUR Le nouvel Orchestre Démos Thouarsais va donner son premier grand concert annuel ! Un concert particulièrement exceptionnel puisqu’il sera donné en commun avec l’Orchestre Symphonique des Jeunes Thouarsais, composé en majorité d’élèves de la 1ère édition de l’Orchestre Démos Thouarsais ayant souhaité poursuivre leur apprentissage et rejoints par des élèves du conservatoire. Pour ce tout jeune orchestre avancé ce sera également une première ! Au nprogramme, des œuvres du patrimoine classique allant de Ravel à Saint-Saëns, en passant par Schubert, Bizet et Dvorak, côtoieront des chants de Benjamin Britten ainsi qu’une pratique issue de la tradition orale en Indonésie, le Kecak, chœurs de percussions vocales mené par les nouveaux élèves Démos. Tout un programme qui devrait enchanter les spectateurs, et au premier chef les familles des élèves, musiciens en herbe et plus avancés !

+33 5 49 66 17 65

Conservatoire Tyndo

