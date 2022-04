Le concert de l’évêché Autun Autun Catégories d’évènement: Autun

Autun Saône-et-Loire EUR 25 CONCERTOS BAROQUES par les GALANTS CAPRICES, ensemble de musique baroque sur instruments historiques. Au Programme : Un hommage à G.P.TELEMANN : le Tafel Musik T.W.V. 55 : E1 ainsi que Le merveilleux 5ème Concerto Brandebourgeois de J. S. BACH. B.W.V. 1050 et Concerto en sol majeur pour deux flûtes et clavecin de J.J. QUANTZ, le professeur de Frederic II de Prusse Q.V.6 : 7. welcome@autun-tourisme.com +33 3 85 86 80 38 https://www.billetweb.fr/multi_event.php?multi=12897&color=4798a6 CONCERTOS BAROQUES par les GALANTS CAPRICES, ensemble de musique baroque sur instruments historiques. Au Programme : Un hommage à G.P.TELEMANN : le Tafel Musik T.W.V. 55 : E1 ainsi que Le merveilleux 5ème Concerto Brandebourgeois de J. S. BACH. B.W.V. 1050 et Concerto en sol majeur pour deux flûtes et clavecin de J.J. QUANTZ, le professeur de Frederic II de Prusse Q.V.6 : 7. Grand Salon de l’Evêché d’Autun 1 Place Cardinal Perraud Autun

