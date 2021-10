Issy-les-Moulineaux L'espace Icare Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Le concert de l’ensemble Vocal Vineta L’espace Icare Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Le choeur Vineta, produit par l’ensemble Sympholies, remonte sur la scène de l’Espace Icare le 23 novembre. 25 choristes interpréteront a capella un répertoire de musiques pop, chansons françaises, gospel et chants du monde. Réservations sur helloasso.com ou à l’Espace Icare au 01 40 93 44 50 Renseignements : [[contact@vineta.fr](mailto:contact@vineta.fr)](mailto:contact@vineta.fr)

Sur réservation – Entrée : 13€

