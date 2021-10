Le concert de la fraternité Le Carré Belle-Feuille, 4 novembre 2021, Boulogne-Billancourt.

Date et horaire exacts : Le jeudi 4 novembre 2021

de 19h à 22h30

gratuit

La Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme organise le 4 novembre 2021 à 19h00 au Carré Belle-Feuille à Boulogne le concert de la fraternité, un concert exceptionnel gratuit (sur réservation) avec un trio vocal d’exception, le groupe ENSEMBLE. lls sont catholique, juif et musulman et poursuivent un même projet musical et fraternel.

Un concert exceptionnel donné en présence de Gabriel Attal, Secrétaire d’État auprès du Premier ministre et Porte-parole du gouvernement et de Mario Stasi, Président de la Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme.

Ils sont catholique, juif et musulman et poursuivent un même projet musical : le groupe ENSEMBLE. Ils chantent d’une seule voix le vivre ensemble, la paix, l’acceptation de l’autre, l’amour et l’amitié.

Matthieu est prêtre et chanteur professionnel ; Philippe est chantre dans une synagogue ; Farid est comédien et milite pour un Islam tolérant. Tous les trois n’ont pas la même foi mais ont volontiers accepté de chanter ensemble pour rappeler au grand public qu’il vaut mieux construire des ponts entre les hommes pour les aider à vivre ensemble que d’élever des murs pour les séparer. Le temps d’un concert, ces trois belles voix n’interprètent pas des chants sacrés, mais un répertoire de variété à forte portée symbolique et humaniste : des reprises de « tubes » de JULIEN CLERC, MICHEL BERGER, MICHEL FUGAIN, FRANÇOISE HARDY, INDOCHINE ; mais aussi des INÉDITS (ALAIN LE GOVIC, MARC LAVOINE, FRANCIS LAI, FRÉDÉRIC ZEITOUN…)

ORIGINE DU PROJET

Ayant déjà perdu cinq amis proches au Bataclan (13 novembre 2015), Fati Amar et François Troller, initiateurs du projet, sont profondément marqués par l’assassinat du père Jacques Hamel : travaillant dans l’univers de la musique, ils décident de produire un album où ils rassembleraient un imam, un rabbin et un prêtre pour chanter. Avec une exigence de base : trouver de vrais chanteurs pour une prestation de qualité.

TROIS HOMMES DE FOI, TROIS CHANTEURS

Il a fallu du temps pour trouver les perles rares. Après différentes tentatives, l’exigence et la patience ont payé : trois chanteurs de haut niveau et trois hommes de foi qui sont totalement entrés dans le projet.

TROIS VOIX

Trois belles voix bien distinctes que les superbes arrangements de Christophe Casanave mettent en valeur.

« J’entends l’expérience de chantre de synagogue de Philippe, une voix claire, lumineuse. Farid, c’est la chaleur d’une voix blues… » (Matthieu)

« Matthieu a une voix travaillée, une technique plus classique. Farid une voix plus naturelle, douce, un peu de velours… les gens aujourd’hui ont un peu peur des voix travaillées ; il apporte une touche particulière à l’ensemble. » (Philippe)

« Mon univers musical est plutôt le « rythm and blues »… Certains essaieront de distinguer nos voix, de savoir qui chante quoi ? Peu importe, c’est l’Ensem ristophe Casanave s’est adapté à nos voix, il a été capable de nous mettre chacun à notre place. » (Farid)

En savoir plus sur les artistes :

MATTHIEU DE LAUBIER, après avoir débuté comme journaliste, il a choisi de devenir chanteur lyrique (baryton). Il a chanté avec des ensembles prestigieux (Arts Florissants, Les Musiciens du Louvre , etc.). En 2017, à 51 ans, il est ordonné prêtre.

PHILIPPE DARMON, il est ministre officiant (hazzan) et déléguérabbinique au temple de la rue Buffault. Excellent chanteur (ténor), il a enseigné le chant à de nombreux rabbins en France.

FARID ABDELKRIM, après être passé chez les frères musulmans, il milite aujourd’hui pour un islam tolérant. Auteur, comédien, chanteur, humoriste, il intervient régulièrement dans les prisons, dans les banlieues contre les dangers de la radicalisation.

PARTENAIRES

Ville de Boulogne-Billancourt

RESPECT DES MESURES SANITAIRES

Dans le cadre de cet événement et dans le respect des mesures sanitaires en vigueur, veuillez vous munir :

De votre passe sanitaire (certificat de vaccination complète, test négatif ou certificat de rétablissement) ;

Et d’une pièce d’identité.

Le port du masque sera obligatoire.

Veillez à vous référer aux instructions gouvernementales afin de préparer vos pièces justificatives obligatoires et de vous assurer de leur validité le jour de l’événement.

Le Carré Belle-Feuille 60 Rue de la Belle Feuille Boulogne-Billancourt 92100

9 : Marcel Sembat (249m) 9 : Billancourt (629m)



Contact :Licra 0629835910 arthur@licra.org https://www.facebook.com/licra.org https://twitter.com/_LICRA_

Date complète :

