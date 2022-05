LE CONCERT D’ASTRÉE, 22 mai 2022, .

LE CONCERT D’ASTRÉE

2022-05-22 – 2022-05-22

Mondialement connu et dirigé par la talentueuse Emmanuelle Haïm, l’ensemble instrumental et vocal dédié à la musique baroque, Le Concert d’Astrée, est aujourd’hui l’un des fleurons de ce répertoire. Fondé en 2000, il réunit des instrumentistes accomplis partageant un tempérament et une vision stylistique à la fois expressive et naturelle de la musique. Inspiré par l’exposition Rome, la cité et l’empire le Concert d’Astrée propose un répertoire conçu spécialement pour le Louvre-Lens : Cantates italiennes du XVIIe , de Stradella, Pasquini, Caldara, Bianchini ou encore Händel, évoquent la Rome Antique et ses illustres personnages tels que Agrippine, Néron, Poppée, Lucrèce …

Dans le cadre de l’exposition Rome, la cité et l’Empire.

