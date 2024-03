Le concert Art for Love : Lauren Libaw à l’honneur Fondation des États-Unis Paris, jeudi 28 mars 2024.

Le jeudi 28 mars 2024

de 19h30 à 20h45

.Tout public. gratuit

À l’automne, la Fondation des États-Unis (FEU) a présenté Art for Nature (un spectacle et un concert) et Art for Climate (une exposition collective). Ce printemps, la FEU est ravie d’accueillir le concert Art for Love qui réunit trois artistes : Lauren Libaw, soprano et alumna de la FEU, Ian Tindale, pianiste et Renaud Guy-Roussel, clarinettiste.

Le programme de chants parle de l’amour et du printemps. L’eau est l’élément rendant le printemps possible ; cette saison représente un nuancier de couleurs magiques à travers les plantes aquatiques, mais aussi et surtout la vie aquatique qui regorge d’amour. L’amour peut être partagé au contact de notre écosystème, au contact de l’eau.

Fondation des États-Unis 15, boulevard Jourdan 75014

Contact : https://www.fondationdesetatsunis.org/fr/art-for-love/ contact@fondationdesetatsunis.org https://fb.me/e/6o8z9KGUe https://fb.me/e/6o8z9KGUe https://www.helloasso.com/associations/fondation-des-etats-unis/evenements/concert-art-for-love

