Le conceptualisme moscovite à la Nouvelle Galerie Tretiakov Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert,Salle Giorgio Vasari, 7 juin 2022, Paris.

Le conceptualisme moscovite à la Nouvelle Galerie Tretiakov

Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert, Salle Giorgio Vasari, le mardi 7 juin à 18:30

Née en 1967 à Krasnoïarsk en Sibérie, Irina Gorlova a terminé en 1989 des études en histoire et en théorie de l’art à l’université de Moscou. Après avoir travaillé à la Galerie Tretiakov, Irina Golorva est entre 1991 et 1995 curatrice de la galerie Studia 20 au Centre d’art contemporain du quartier Iakimanka, avant de travailler entre 1996 et 2016 au Centre national d’art contemporain de Moscou. Depuis 2017, elle dirige le département des tendances actuelles de la Galerie Tretiakov. À l’origine de plus de 50 projets d’exposition, en Russie et à l’étranger, Irina Gorlova a été notamment en 2018 la commissaire de l’exposition organisée au centre d’art Fire Station de Doha au Qatar, Russian Avant-Garde: Pioneers and Direct Descendants, qui a cherché à montrer la continuité entre les avant-gardes russes des années 1920 et l’art non officiel soviétique des années 1960-1980. Irina Gorlova présentera l’histoire de la réception institutionnelle et la constitution de collections sur le conceptualisme moscovite à la Nouvelle Galerie Tretiakov. **Intervenante** Irina Gorlova (Galerie Tretiakov, Moscou) _____ **À propos de ce cycle de conférences : Conceptualisme moscovite** Le conceptualisme moscovite est un courant artistique non officiel, apparu en URSS à partir de la fin des années 1960 et principalement dans la capitale. Le terme « conceptualisme moscovite » recouvre en réalité une grande variété de destins artistiques, une diversité d’approches, de modes d’action et de médiums créatifs, pratiqués par des artistes qui travaillent en collectifs. Le conceptualisme moscovite a inventé de nouvelles stratégies pour contourner les institutions et la censure, pratiquant principalement un art « souterrain », un art produit pour soi-même et non pour un commanditaire, qu’il s’agisse de l’État ou d’un mécène privé. Il s’agit aussi d’une initiative d’autopositionnement et d’autoreprésentation des artistes russes qui souhaitent réintégrer les courants artistiques contemporains mondiaux par le biais de l’art conceptuel. Le conceptualisme moscovite produit des descriptions presque scientifiques, et en même temps très ironiques, des réalités soviétiques et post-soviétiques. Les artistes, tout en ne s’engageant pas dans une démarche dissidente, se situent en marge de la vie sociale : ils s’attachent à l’observer à la manière d’ethnographes dans un monde étranger. **En partenariat avec le LabEx COMOD de l’université de Lyon** **Comité scientifique** Ekaterina Bobrinskaïa, Stéphane Gaessler (INHA, centre André Chastel), Valérie Mavridorakis (Sorbonne Université, Centre André Chastel), Zahia Rahmani (INHA), Igor Sokologorsky (Labex COMOD, Université de Lyon) **Domaine de recherche** Histoire de l’art du XVIIIe au XXIe siècle

Conférence

Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert,Salle Giorgio Vasari 2, rue Vivienne ou 6 rue des Petits Champs – 75002 Paris Paris Quartier du Palais Royal



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-07T18:30:00 2022-06-07T20:00:00