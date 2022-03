Le conceptualisme après le conceptualisme Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert,Salle Giorgio Vasari, 12 avril 2022, Paris.

Né en 1957 à Moscou, Viktor Misiano est critique d’art et commissaire d’exposition. Acteur majeur des milieux artistiques moscovites après la perestroïka, il a été de 1980 à 1990 le conservateur pour l’art contemporain occidental au sein du Musée des beaux-arts Pouchkine de Moscou. Entre 1992 et 1997, il assure la direction artistique du Centre d’art contemporain du quartier Iakimanka à Moscou. Il a été le commissaire du pavillon russe à la Biennale de Venise en 1995 et en 2003 et le commissaire du premier pavillon représentant l’Asie centrale à la Biennale en 2005. En 1993, il fonde la revue _Moscow Art Magazine_, dont il est encore le rédacteur en chef. Il cofonde en 2003 et dirige jusqu’en 2011 la première revue internationale consacrée à la pratique curatoriale, le _Manifesta Journal_ (Amsterdam). Lauréat en 2016 du prix Kandinsky pour ses travaux théoriques et scientifiques sur l’art contemporain, Viktor Misiano a enseigné l’histoire de l’art contemporain ainsi que le commissariat d’exposition à l’université d’État des sciences humaines à Moscou, au Center for Curatorial Studies and Art in Contemporary Culture du Bard College (États-Unis) ou encore au Royal College of Fine Art de Londres. Il lance à partir de 2015 un important projet d’exposition en plusieurs parties, _La condition humaine_, qui se déroule entre le Centre national d’art contemporain, le Musée d’art contemporain de Moscou et le Musée juif et centre de tolérance de Moscou, et dont le dernier volet s’est clôturé en 2021. Viktor Misiano reviendra sur la continuité et l’évolution du conceptualisme moscovite après la période faste des années 1970-1990, sur son évaluation critique actuelle et le devenir de l’héritage intellectuel et artistique du conceptualisme dans les espaces postsoviétiques aujourd’hui. **Intervenant** Viktor Misiano (_Moscow Art Magazine_) _____ **À propos de ce cycle de conférences : Conceptualisme moscovite** Le conceptualisme moscovite est un courant artistique non officiel, apparu en URSS à partir de la fin des années 1960 et principalement dans la capitale. Le terme « conceptualisme moscovite » recouvre en réalité une grande variété de destins artistiques, une diversité d’approches, de modes d’action et de médiums créatifs, pratiqués par des artistes qui travaillent en collectifs. Le conceptualisme moscovite a inventé de nouvelles stratégies pour contourner les institutions et la censure, pratiquant principalement un art « souterrain », un art produit pour soi-même et non pour un commanditaire, qu’il s’agisse de l’État ou d’un mécène privé. Il s’agit aussi d’une initiative d’autopositionnement et d’autoreprésentation des artistes russes qui souhaitent réintégrer les courants artistiques contemporains mondiaux par le biais de l’art conceptuel. Le conceptualisme moscovite produit des descriptions presque scientifiques, et en même temps très ironiques, des réalités soviétiques et post-soviétiques. Les artistes, tout en ne s’engageant pas dans une démarche dissidente, se situent en marge de la vie sociale : ils s’attachent à l’observer à la manière d’ethnographes dans un monde étranger. **En partenariat avec le LabEx COMOD de l’université de Lyon** **Comité scientifique** Ekaterina Bobrinskaïa, Stéphane Gaessler (INHA, centre André Chastel), Valérie Mavridorakis (Sorbonne Université, Centre André Chastel), Zahia Rahmani (INHA), Igor Sokologorsky (Labex COMOD, Université de Lyon) **Domaine de recherche** Histoire de l’art du XVIIIe au XXIe siècle

