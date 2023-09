Le comte de Monte-Cristo Théâtre Essaïon Paris, 24 novembre 2023, Paris.

Du vendredi 24 novembre 2023 au dimanche 25 février 2024 :

vendredi, samedi

de 19h00 à 20h30

dimanche

de 17h30 à 19h00

.Public adolescents adultes. A partir de 10 ans. payant

25 euros

Trois comédiens s’emparent du chef d’œuvre de Dumas, remontent le fil de l’histoire, en bouleversent la chronologie, sur un rythme syncopé, incisif et vertigineux.

Jeté par des traîtres au fond d’un cachot pendant quatorze années et miraculeusement libre, considéré comme mort par ceux qui l’ont aimé et haï… Dantès, devenu Comte de Monte-Cristo, construit patiemment sa vengeance, recueille les secrets de ses ennemis, et se lance dans un voyage dangereux, poussé comme le nuage de feu passant dans le ciel pour aller brûler les villes maudites.

Un jeu de mémoire dans lequel la vengeance et la douleur bataillent, les souvenirs se bousculent, se confondent, perdent le spectateur dans ce labyrinthe vertigineux imaginé par Dumas.

Théâtre Essaïon 6, rue Pierre au lard 75004 Paris

Contact : https://www.essaion-theatre.com/spectacle/622_.html https://www.essaion-theatre.com/spectacle/reservation/622_le-comte-de-monte-cristo.html

Luca-Lomazzi