AS PROD (2-1119614) présente ce spectacle. Après plus de 2 millions de spectateurs en 2 spectacles, Le Comte de Bouderbala revient pour une troisième édition corsée. Pour ce spectacle de la maturité, on le découvre avec plus de responsabilités, d’engagement et d’improvisations, il délivre un stand up où il se lâche enfin entre thèmes d’actualité, sujets intemporels et anecdotes personnelles pour le plus grand plaisir de son patron : Le Public.Durée : 60 minutes Le Comte de Bouderbala, LE COMTE DE BOUDERBALA 3 EUR38.0 38.0 euros

LE REPUBLIQUE-SALLE 1 PARIS 1 Bld Saint Martin 75003

Après plus de 2 millions de spectateurs en 2 spectacles, Le Comte de Bouderbala revient pour une troisième édition corsée.

Pour ce spectacle de la maturité, on le découvre avec plus de responsabilités, d’engagement et d’improvisations, il délivre un stand up où il se lâche enfin entre thèmes d’actualité, sujets intemporels et anecdotes personnelles pour le plus grand plaisir de son patron : Le Public.

Durée : 60 minutes

