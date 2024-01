Le Comte de Bouderbala 3 L’Institut du Monde Arabe Paris, dimanche 4 février 2024.

Le dimanche 04 février 2024

de 20h00 à 21h20

.Public adolescents adultes. payant

En clôture de l’IMA Comedy Club 2024, le Comte de Bouderbala présente son nouveau spectacle.

Le Comte de Bouderbala 3

Sami Ameziane, plus connu sous le nom de “Comte de Bouderbala”, est un ex-basketteur, humoriste et acteur franco-algérien né à Saint-Denis en 1979.

Après avoir réuni plus de 2 millions de spectateurs en 2 spectacles, le Comte de Bouderbala revient pour une troisième édition corsée. Pour ce spectacle de la maturité, on le découvre avec plus de responsabilités, d’engagement et d’improvisations. Il délivre un stand up où il se lâche enfin entre thèmes d’actualité, sujets intemporels et anecdotes personnelles, le tout pour le plus grand plaisir de son patron : le public.

L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris

Contact : https://www.imarabe.org/fr/spectacles/ima-comedy-club-2024-le-comte-de-bouderbala-3

