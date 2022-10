Le Comte de Bouderbala, 9 novembre 2022, .

Le Comte de Bouderbala



2022-11-09 20:30:00 20:30:00 – 2022-11-09 22:30:00 22:30:00

24 EUR 24 Après plus de 2 millions de spectateurs en deux spectacles, Le Comte de Bouderbala revient pour une troisième salve de sketches et d’impros où il affirme ses thèmes de prédilection. Sur les planches du Nouvel Atrium, vous le découvrirez avec plus de responsabilités, d’engagement et d’improvisations, il délivre un stand up où il se lâche enfin entre thèmes d’actualité, sujets intemporels et anecdotes personnelles pour le plus grand plaisir de son patron : le public

Pour ce nouveau spectacle, l’humoriste et ancien basketteur professionnel mène le jeu avec brio, servi par un humour toujours aussi pimenté et des parenthèses d’improvisation hilarantes.

Tous les sujets passent à la moulinette de ce « raconteur de conneries » professionnel, qui déploie un sens de la répartie déconcertant.

Renaud Corlouer

