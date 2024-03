Le Comtat en musique Synagogue musée juif comtadin Cavaillon, samedi 18 mai 2024.

Le Comtat en musique La classe, l’œuvre ! Samedi 18 mai, 17h00 Synagogue musée juif comtadin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-18

Fin : 2024-05-18T17:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:59+02:00

Les élèves présenteront au public un conte musical autour d’un objet phare du Musée juif comtadin : le shofar, instrument de musique à vent en corne de bélier. Les enfants mettront ainsi en lumière les communautés d’autrefois et celles d’aujourd’hui peuplant le Comtat Venaissin, dont fait partie Cavaillon. Leur représentation aura pour vocation de montrer le pouvoir rassembleur de la musique et son universalité.

Synagogue musée juif comtadin Rue Hebraique, 84300 Cavaillon, France Cavaillon 84300 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490712106 https://www.cavaillon.fr/le-musee-juif-contadin.html Collections issues pour la plupart du « cimetière des livres » découvert dans les années 1930 et transmis jusqu’à nous grâce aux soins de la famille Jouve, fondatrice des musées. A ce fonds de livres de prières et de documents d’archives sont venus s’ajouter, lors de la création du musée en 1963, des stèles funéraires et d’importants dons de descendants de Juifs du Pape, objets du culte pour l’essentiel – tephilin, mappa, rimonins, manteaux de torah… Ces riches collections, conservées pour leur majorité en réserves faute d’espace et de conditions de conservation adéquates dans le musée actuel, seront au cœur du futur parcours muséographique, introduisant ainsi les visiteurs dans l’univers des Juifs comtadins avant leur découverte de la carrière, de la synagogue et du bain rituel, mikvé.

