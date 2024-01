O.K. ECHO Le Comptoir Fontenay-sous-Bois, vendredi 29 mars 2024.

O.K. ECHO Libre cours 3 Antonin Leymarie Vendredi 29 mars, 20h45 Le Comptoir Plein tarif 18 €, Tarif web 16 €,Tarif réduit 14 €, Tarif -25 ans 12 €, Carte pilier 60 €, Tarif enfant -12 ans 6 €, Pass solidaire ville de Fontenay-sous-Bois, Pass culture,Tarifs préférentiels abonnés aux structures culturelles de la ville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-29T20:45:00+01:00 – 2024-03-29T23:00:00+01:00

Fin : 2024-03-29T20:45:00+01:00 – 2024-03-29T23:00:00+01:00

Un “power trio” contemporain où règne la pulse, magique et enivrante.

Basse, batterie, guitare une formule éprouvée sous un nouveau jour, électronique plus qu’électrique, comme un power-trio dédié à la transe et la danse.

Matières sonores électroniques, pédales d’effets, rythmes obsédants, lentes transformations hypnotiques on plonge au cœur du son, dans un maelström musical en constant renouvellement.

O.K. ECHO tient sa base dans le courant minimal, qu’il s’agisse de musique contemporaine minimaliste (Steve Reich, La Monte Young, Terry Riley) aussi bien que de techno minimale (Robert Hood, Jeff Mills, Carl Craig). Entre musique minimaliste et musique électronique, libre et organique, le trio se laisse toute la liberté d’interagir avec le moment et le lieu, avec vous !

Avec :

Giani CASEROTTO (guitare)

Gaël PETRINA (basse)

Antonin LEYMARIE (batterie)

Ashley BISCETTE (danse)

Antonin Leymarie est interprète, compositeur et batteur. Il compose de la musique pour tous les spectacles de l’auteur-metteur en scène Joël Pommerat. Il évolue également avec plusieurs groupes, notamment La Compagnie Imperial, Le Magnetic Ensemble, Le Surnatural Orchestra et il joue en live avec le cirque Les Colporteurs depuis une quinzaine d’années.

LC1 En trio Morphing le 24/09/23

LC2 En solo Hyperactive Leslie le 8/12/23

LC3 En trio avec 2 danseuses O.K.Echo le 29/03/24

LC4 en quartet Impérial orphéon le 26/04/24

Le Comptoir Halle Roublot 95 rue Roublot 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois 94120 Rigollots, Roublot, Carrières Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.fr/Billet?id=LE_COMPTOIR »}]

comptoir roublot

Giani Caserotto