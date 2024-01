DUO ANDY EMLER & YAPING WANG Le Comptoir Fontenay-sous-Bois, samedi 23 mars 2024.

DUO ANDY EMLER & YAPING WANG Les Apéros ma non troppo Samedi 23 mars, 19h00 Le Comptoir Plein tarif 18 €, Tarif web 16 €,Tarif réduit 14 €, Tarif -25 ans 12 €, Carte pilier 60 €, Tarif enfant -12 ans 6 €, Pass solidaire ville de Fontenay-sous-Bois, Pass culture,Tarifs préférentiels abonnés aux structures culturelles de la ville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T19:00:00+01:00 – 2024-03-23T21:00:00+01:00

Fin : 2024-03-23T19:00:00+01:00 – 2024-03-23T21:00:00+01:00

Les créations artistiques reposent souvent sur de belles rencontres ; c’est en partageant un moment improvisé avec Yaping Wang qu’Andy Emler a le déclic. De séances de travail régulières en séances d’enregistrement aux studios Sextan, ces deux virtuoses tracent petit à petit leur “futur chemin ».

“Toujours en quête de nouveaux timbres et sonorités, cette rencontre avec Yaping Wang, virtuose de cet instrument le Yanqing ,tant dans le répertoire traditionnel que dans la musique contemporaine et la musique improvisée, est un nouveau challenge de composition créer une symbiose entre les cultures.” A. E

Avec :

Andy EMLER (piano)

Yaping WANG (yanqing)

Soutien du Conseil Départemental du Val-de-Marne

« J’aime aller au Comptoir à la Halle Roublot.

J’aime y jouer et y créer des événements.

J’aime y traîner avant et après les concerts avec un verre et une bonne terrine.

J’aime les gens qui s’y trouvent l’équipe et le public.

Défendre et programmer les musiques de création, les rêves des artistes en toute confiance, en toute liberté, fait preuve “par les temps qui marchent à reculons“ d’un engagement et d’un militantisme admirable.Nous avons beaucoup de chance de pouvoir développer de beaux projets en cette nouvelle année du duo au MegaOctet, en passant par la danse hip-hop.

Toujours de belles histoires qui durent… au Comptoir

Long life ! » Andy

LC1 En duo Yaping Wang & Andy Emler le 23/03/24

LC2 En 8+1 Mega Octet le 24/05/24

LC3 En duo + 3 danseurs Duo à 5 Hop le 7/06/24

Le Comptoir Halle Roublot 95 rue Roublot 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois 94120 Rigollots, Roublot, Carrières Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.fr/Billet?id=LE_COMPTOIR »}]

comptoir roublot

DR