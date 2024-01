Sousta Politiki Le Comptoir Fontenay-sous-Bois, vendredi 22 mars 2024.

Sousta Politiki Sortie d’album Vendredi 22 mars, 20h45 Le Comptoir Plein tarif 18 €, Tarif web 16 €,Tarif réduit 14 €, Tarif -25 ans 12 €, Carte pilier 60 €, Tarif enfant -12 ans 6 €, Pass solidaire ville de Fontenay-sous-Bois, Pass culture,Tarifs préférentiels abonnés aux structures culturelles de la ville

Le voilà enfin, le nouvel album de Sousta Politiki !

Entre tradition et esthétique actuelle, Sousta Politiki revisite avec force et singularité le répertoire smyrneiko (rebétiko grec d’Asie Mineure) et les chants d’Istanbul, en y ajoutant des compositions personnelles. C’est par l’originalité de l’instrumentation, l’engagement des musicien.ne.s, la force des percussions et la sincérité des chants, que l’album Ondamania nous convie au cœur des musiques populaires anatoliennes « smyrneiko » d’Asie Mineure, « kanto », chants de divertissements stambouliotes du 19ème siècle, chants traditionnels de Thrace et, bien sûr, l’incroyable « rebétiko », blues aux voix éraillées surgies du fin fond des tavernes du Pirée.

Avec :

Zeynep KAYA (voix)

Yves BERAUD (accordéon)

Merve SALGAR (tanbur)

Anil ERASLAN (violoncelle)

Etienne GRUEL (percussions)

