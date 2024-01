Sobre Sordos Le Comptoir Fontenay-sous-Bois, vendredi 15 mars 2024.

Sobre Sordos Arts numériques / Chanson hybride Vendredi 15 mars, 20h45 Le Comptoir Plein tarif 18 €, Tarif web 16 €,Tarif réduit 14 €, Tarif -25 ans 12 €, Carte pilier 60 €, Tarif enfant -12 ans 6 €, Pass solidaire ville de Fontenay-sous-Bois, Pass culture,Tarifs préférentiels abonnés aux structures culturelles de la ville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-15T20:45:00+01:00 – 2024-03-15T23:00:00+01:00

Fin : 2024-03-15T20:45:00+01:00 – 2024-03-15T23:00:00+01:00

Sobre Sordos nous ouvre à un monde imaginaire, à une exploration perceptive de nos sensations et sentiments, en décalage permanent avec le monde qui nous entoure. Les langues sont multiples et s’arriment à une identité sonore, entre chansons éraillées et musique cinématographique, entre arrangements soigneux et improvisations survoltées.

Les vidéos manipulées en live confèrent à l’expérience la dimension intuitive, ouvrant à tous les possibles. N’ayez pas peur, l’expérience est unique et vous conduira vers des rivages insoupçonnés !

Avec :

Ignacio PLAZA PONCE (voix, piano, synthés, percussions)

Giustino DE MICHELE (voix, percussions)

Damien SERBAN (vidéo live, voix, percussions)

Matteo PASTORINO (clarinettes)

Sylvain RABOURDIN (violon, mandoline)

Simon DRAPPIER (contrebasse)

https://youtu.be/6ROIEto6a5Q

Production BIOMBOS

Avec le soutien de la DRAC Île de France

Le Comptoir Halle Roublot 95 rue Roublot 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois 94120 Rigollots, Roublot, Carrières Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.fr/Billet?id=LE_COMPTOIR »}] [{« data »: {« author »: « Sobre Sordos », « cache_age »: 86400, « description »: « Sobre Sordos est un projet musical et visuel portu00e9 parnIgnacio Plaza Poncen(Textes et Musiques / Piano / Rhodes / Synthu00e9s / Voix)nGiustino De Michelen(Textes et Musiques / Voix)nDamien Serbann(Images et Vidu00e9os / Art numu00e9rique)nn—nnPour l’enregistrement de l’album nous nous sommes entouru00e9s de musiciens pointus des scu00e8nes jazz et contemporaines :nnSimon Drappier / ContrebassenClu00e9ment Petit / VioloncellenSylvain Rabourdin / ViolonnBartolomeo Barenghi / GuitaresnMatteo Pastorino / ClarinettesnHugues Mayot / SaxophonesnSophie Bernado / BassonnJoce Mienniel / Flu00fbtesnFidel Fourneyron / TrombonenAymeric Avice / Trompette / BuglenElsa Birgu00e9 / VoixnnMixage et mastering par Pierre Jacquot (Studio Pierre Jacquot)nPrises de son par Fred Mateu (Studio La Bou00efte u00e0 Meuh)nPrises de son additionnelles par Matthieu Maestracci (Studio Montmartre Recording)net Antoine Karacostas (Studio Au00e9ronef) », « type »: « video », « title »: « Sobre Sordos Teaser », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/6ROIEto6a5Q/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=6ROIEto6a5Q », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCvrl6p-kcER0o8UFT34OtCQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/6ROIEto6a5Q »}]

comptoir roublot

Benjamin Torres