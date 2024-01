DECROLY FAIT SON CINÉMA Le Comptoir Fontenay-sous-Bois, dimanche 10 mars 2024.

DECROLY FAIT SON CINÉMA École Apprendre Un film documentaire de Yolande Robveille Dimanche 10 mars, 15h00 Le Comptoir entrée libre

Le Comptoir prend part aux débats citoyens.

Alors qu’aujourd’hui, l’école publique est mise à mal et reçoit des directives plus que rétrogrades, il nous a paru intéressant de donner la parole à une école publique à pédagogie différente, basée sur le respect et l’intérêt de l’enfant.

4 films – 4 lieux

A l’approche des 80 ans de l’école, l’association vous propose un cycle de projections de quatre films qui témoignent de différents moments de l’école, allant des années 70 à la reconstruction (2016-17).

Pour cette première séance, nous vous proposons École Apprendre de Yolande Robveille. 1991

À la suite de la projection, nous vous proposons une discussion avec les enseignants et anciens, ainsi qu’un temps d’échange autour d’un verre !

Le Comptoir Halle Roublot 95 rue Roublot 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois 94120 Rigollots, Roublot, Carrières Val-de-Marne Île-de-France

