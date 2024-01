Mathias Lévy « Chant Song » Le Comptoir Fontenay-sous-Bois, vendredi 8 mars 2024.

Après Néon quartet co-leadé avec Pierre Tereygol, le solo Room, Mathias Lévy présente ici son nouveau projet en tant que leader, entouré de ses fidèles compagnons et s’inscrivant dans la continuité de ses disques en petite formation acoustique Revisiting Grappelli, Unis Vers et Bartok impressions.

« Les chansons et plus largement les mélodies m’ont toujours fasciné pour leur simplicité apparente, leur charge émotionnelle, la façon dont elles appartiennent à la mémoire collective et sont comme une bande originale de nos vies. J’ai donc choisi pour revisiter cet « art de dire je t’aime au bon moment » dixit Brassens, d’écrire ce tout nouveau répertoire et d’inviter Lou Tavano à rejoindre ce projet » Mathias Lévy

Avec :

Mathias LÉVY (compositions, violon)

Sébastien GINIAUX (violoncelle)

Jean-Philippe VIRET (contrebasse)

Laurent DERACHE (accordéon)

Lou TAVANO (voix)

Mathias Lévy est comme son instrument il ne connaît pas les frontières. Formé à l’école classique, parti sur les chemins buissonniers du jazz manouche, ce musicien éclectique, loin de s’enfermer dans un style, multiplie les expériences avec un talent et une détermination qui l’imposent comme une nouvelle voix du violon en France.

LC1 En quartet Néon, création et concert le 15/12/23

LC2 En solo Room, le 20/01/24

LC3 En quartet Chant song, le 8/03/24

