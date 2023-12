I K I R U PLAYS SATIE Le Comptoir Fontenay-sous-Bois, 10 février 2024, Fontenay-sous-Bois.

I K I R U PLAYS SATIE Samedi 10 février 2024, 19h00 Le Comptoir Plein tarif : 18 €, Tarif web : 16 €,Tarif réduit : 14 €, Tarif -25 ans : 12 €, Carte pilier : 60 €, Tarif enfant -12 ans : 6 €, Pass solidaire ville de Fontenay-sous-Bois, Pass culture,Tarifs préférentiels abonnés aux structures culturelles de la ville

I K I R U est à la fois un hommage à la musique d’Erik Satie et un clin d’œil au film d’Akira Kurosawa (Ikiru, 1952).

Si l’album I K I R U plays Satie est le fruit d’un travail contributif de deux duos (Fabrice Theuillon, Yvan Robilliard en tant qu’interprètes ainsi que « BeNeb » Benoît Gilg et Benoît Alziary en tant que producteurs), c’est bien le parcours de vie de Fabrice Theuillon qui le conduit à se consacrer corps et âme à l’œuvre de Satie.

Corps et âme et pourtant Fabrice Theuillon et Yvan Robilliard offrent une malicieuse récréation en parcourant ces 13 pièces pour piano et saxophone, empruntant des voies inconnues au sein d’un paysage sonore familier.

Un espace temps de plaisir, organique et sensible.

Avec :

Fabrice THEUILLON (saxophone ténor)

Yvan ROBILLIARD (piano, moog)

Benoît GILG (son)

https://vimeo.com/816617876

Le Comptoir Halle Roublot 95 rue Roublot 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois 94120 Rigollots, Roublot, Carrières Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.fr/Billet?id=LE_COMPTOIR »}] [{« data »: {« author »: « Surnatural Orchestra », « cache_age »: 86400, « description »: « I K I R U Plays Satie nFabrice Theuillon : saxophone tu00e9nornYvan Robilliard : piano et moognDirection artistique et Ru00e9alisation: u00dfu2211Nu2211u00dfnEnregistru00e9 et mixu00e9 par Benoit GilgnSu00e9lection et u00e9dition musicale, Benoit Alziarynune production du Collectif Surnaturalndistribuu00e9 par L’AUTRE DISTRIBUTIONnnhttps://bfan.link/ikiru-plays-satie », « type »: « video », « title »: « IKIRU PLAYS SATIE: GNOSSIENNE nu00b04 », « thumbnail_url »: « https://i.vimeocdn.com/video/1653572583-010e0e805b28cdf04e3151085be94bc65ca46cf779579b4aabc6dfdf0054fc15-d_426 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://vimeo.com/816617876 », « thumbnail_height »: 240, « author_url »: « https://vimeo.com/surnaturalorchestra », « thumbnail_width »: 426, « options »: {« _texttrack »: {« label »: « Text language (ignored if no captions) », « placeholder »: « Two letters: en, fr, es, de… », « value »: « »}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « Vimeo »}, « link »: « https://vimeo.com/816617876 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-10T19:00:00+01:00 – 2024-02-10T21:00:00+01:00

2024-02-10T19:00:00+01:00 – 2024-02-10T21:00:00+01:00

comptoir roublot

Crédit photo : Stanislas Augris et Artwork : Angela Flahault