Simone Le Comptoir Fontenay-sous-Bois, 9 février 2024, Fontenay-sous-Bois.

Simone Vendredi 9 février 2024, 20h45 Le Comptoir Plein tarif : 18 €, Tarif web : 16 €,Tarif réduit : 14 €, Tarif -25 ans : 12 €, Carte pilier : 60 €, Tarif enfant -12 ans : 6 €, Pass solidaire ville de Fontenay-sous-Bois, Pass culture,Tarifs préférentiels abonnés aux structures culturelles de la ville

Au panthéon des rencontres improbables, on retrouve ici les quatre artistes qui n’auraient sans doute jamais dû se rencontrer ! Et pourtant une première eut lieu en 2019 dont la suite s’écrit aujourd’hui. Mêlant leurs influences respectives entre jazz, groove, pop, musique contemporaine et liberté d’improvisation, Simone célèbre, dans un grand maelström de sons, le goût de la liberté. Leur rencontre est ardente, joyeuse et poétique !

Avec :

Sophie BERNADO (basson, textes, composition)

Séverine MORFIN (alto, chant, composition)

Tatiana PARIS (guitare, chant, composition)

Marine Flèche (batterie)

Céline GRANGEY (création sonore)

https://youtu.be/KdLdcvOyxAQ

Avec le soutien de CCProduction, Occijazz, l’Astrada à Marciac, le théâtre Molière à Sète, Le Comptoir Halle Roublot, la DRAC Ile de France et l’accompagnement de La Zède.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-09T20:45:00+01:00 – 2024-02-09T23:00:00+01:00

comptoir roublot

Sophie Gastine