“Toute mon enfance a été marquée par des musiques et des fêtes populaires dont l’univers poétique a progressivement disparu sous les coups de boutoir de nos sociétés modernes. Mais le souvenir est toujours là, d’autant plus fort que cette étrange période actuelle nous fait prendre conscience de tout ce qu’il y avait de précieux quand on pouvait échanger, se voir, se rencontrer et partager des moments d’émotions sans contraintes.” Ainsi commence Claude Tchamitchian pour parler de cette nouvelle œuvre musicale, mais nous, qui sommes de fidèles adeptes de cet immense contrebassiste, nous savons qu’il amène toujours avec sa musique, des images, des odeurs, du partage, de l’humour, du bonheur, quoi !

Cette création serait comme une “musique pour un cirque qui n’existe pas”, résolument acoustique, utilisant les timbres naturels du piano, de la clarinette, des saxophones et de la contrebasse, instruments profondément liés à ces musiques populaires, mais aussi ceux travaillés in situ, et les effets sonores générés par le travail particulier de Christophe Monniot, Bruno Angelini et Catherine Delaunay.

Avec :

Catherine DELAUNAY (clarinette)

Christophe MONNIOT (saxophones alto, saxophones sopranino, électronique)

Bruno ANGELINI (piano, claviers, électronique)

Claude TCHAMITCHIAN (contrebasse, compositions)

