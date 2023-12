Mathias Lévy solo « Room » Le Comptoir Fontenay-sous-Bois Catégories d’Évènement: Fontenay-sous-Bois

Val-de-Marne Mathias Lévy solo « Room » Le Comptoir Fontenay-sous-Bois, 20 janvier 2024, Fontenay-sous-Bois. Mathias Lévy solo « Room » Samedi 20 janvier 2024, 19h00 Le Comptoir Plein tarif : 18 €, Tarif web : 16 €,Tarif réduit : 14 €, Tarif -25 ans : 12 €, Carte pilier : 60 €, Tarif enfant -12 ans : 6 €, Pass solidaire ville de Fontenay-sous-Bois, Pass culture,Tarifs préférentiels abonnés aux structures culturelles de la ville Libre cours 2 Mathias Lévy Après avoir accompagné Mathias Lévy de nombreuses années au fil de ses compositions, entre autres Revisiting Grappelli ou les Démons familiers, ce solo, véritable sortie de chrysalide, délivre l’intimité de sa recherche instrumentale. “C’est pour moi, une fenêtre entrouverte sur ces milliers d’heures passées seul avec mon instrument à élaborer un univers mental, un son, une partition intérieure. Au hasard de ma mémoire je me baladerai en totale liberté entre improvisation pure, recherches timbrales et réminiscences mélodiques, dessinant ainsi une cartographie mouvante de mon imaginaire violonistique.” M.L Mathias Lévy est comme son instrument : il ne connaît pas les frontières. Formé à l’école classique, parti sur les chemins buissonniers du jazz manouche, ce musicien éclectique, loin de s’enfermer dans un style, multiplie les expériences avec un talent et une détermination qui l’imposent comme une nouvelle voix du violon en France. LC1 En quartet : Néon, création et concert le 15/12/23

LC2 En solo : Room, le 20/01/24

LC3 En quartet : Chant song, le 8/03/23 Avec :

