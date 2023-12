Amiri / Jennings / Goraguer « Celui Qui Mange La Neige » Le Comptoir Fontenay-sous-Bois, 19 janvier 2024, Fontenay-sous-Bois.

Création 2 Chris Jennings

Chris Jennings est un brillant adepte des rencontres musicales improbables et transcontinentales. Et si l’Asie et l’Orient sont depuis longtemps source d’inspiration, il trouve une énergie particulière au cœur de ses montagnes Rocheuses canadiennes. C’est précisément là qu’il rencontra Amir Amiri, il y a vingt ans, au Centre des arts de Banff.

Ils puisent alors au tumultueux “chinook”, vent tourmenté des montagnes Rocheuses, des rêveries persanes, sous les “bâdgir”, délicieux puits de fraîcheur des cités antiques iraniennes. Et c’est bien là qu’ils se rencontrent au sein d’une inspiration combinant les influences du jazz, de la pop, de la musique persane et de l’improvisation.

Ils se retrouvent encore aujourd’hui en compagnie de Patrick Goraguer, compagnon de longue date pour ce volume 2 encore inédit et à l’instrumentation particulière de la contrebasse et saz, du santour iranien, du piano et de la batterie.

Avec :

Amir AMIRI (santour iranien)

Chris JENNINGS (contrebasse, saz)

Patrick GORAGUER (batterie, piano)

& special guest

